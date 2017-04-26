  • 26 NISAN 2017, ÇARŞAMBA

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Kayseri'de 13 eski öğretmene "ByLock"tan tutuklama

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı.

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Kayseride 13 eski öğretmene &quot;ByLock&quot;tan tutuklama

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 22 eski öğretmenden 13'ü tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, ByLock kullanıcısı oldukları iddiasıyla dün adliyeye gönderilen eski öğretmenlerden biri savcılıkça serbest bırakıldı, 21'i tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Zanlılardan 13'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Etiketler: fetö, soruşturma, tutuklama, öğretmen
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