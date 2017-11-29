Kayseri'de 10 bin kişilik Fevzi Mercan Camisi ibadete açıldı

Kayseri'de Fevzi Mercan Camisi ibadete açıldı. Selimiye Camisi'nden esinlenerek yapılan cami 10 bin kişi kapasitesine sahip.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSB) 4 minareli ve 3 şerefeli olarak inşa edilen Fevzi Mercan Camisi, 10 bin kişi kapasitesiyle kentin en büyük camisi olma özelliği kazandı.

Vali Süleyman Kamçı, açılışta yaptığı konuşmada, caminin inşaatına katkıda bulunan hayırseverler ile yapımda emeği geçenlere teşekkür etti.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan da sanayi bölgesi sınırları içinde bin 160 işletme ve 65 bine yakın çalışan olduğunu belirtti. Nursaçan, caminin, bu çalışanların dini vecibelerini yerine getirmesi amacıyla yaptırıldığını söyledi.

Cami yapımına hayırsever iş adamı Fevzi Mercan'ın önemli katkıların olduğunu dile getiren Nursaçan, şunları kaydetti:

"Camimiz Türkiye'nin sayılı büyük camilerinden biri olmuştur. 70 metre minaresi bulunan 4 minareli, 3 şerefeli cami, 4 bin 80 metrekare kapalı alan, 632 metrekare yarı açık ve bin 986 metrekare açık kullanım alanıyla toplam 6 bin 698 metrekarelik alana sahiptir. Camimizin kubbeleri de Selimiye Camii'nden esinlenen dini motiflerle süslüdür. Camimizi mübarek bir günde ibadete açtığımız için sevinçliyiz."

Açılışa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan ve çok sayıda davetli katıldı.

Fevzi Mercan başta olmak üzere hayırsever iş adamlarına plaket takdim edilen törenin sonunda Mevlit Kandili programı düzenlendi.