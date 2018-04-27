Kayseri'de 1 Mayıs operasyonu: 8 gözaltı

Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD-BÖG silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı belirlenen 8 şahıs gözaltına alındı.

Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramalarda iki av tüfeği, bir kuru sıkı tabanca ile 902 av tüfeği fişeği ve 283 kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: İHA