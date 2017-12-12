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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri ve Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesapları olduğu, KHK ile kapatılan iş yerlerinde kayıtları bulunduğu iddia edilen, aralarında üniversite öğrencisi, ev kadını, mali müşavir, mühendis ve meslekten ihraç edilen polislerin de yer aldığı 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Bu çerçevede, Kayseri ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 kişi yakalandı.

Firari 2 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

AA

Etiketler: Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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