Kayseri merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock kullandığı iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheliye yönelik çalışma başlattı.
Kayseri merkezli İstanbul, Manisa ve Kırşehir'deki çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.A.U, E.E, N.S. ve H.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hakkında gözaltı kararı verilen 4 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.
Kaynak: AA