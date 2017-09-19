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Kayseri merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 16 zanlı adliyeye gönderildi.

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Kayseri merkezli 5 ildeki FETÖ/PDY operasyonu

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat'taki eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan A.Y, E.D, F.Ö, F.Ş, G.G, H.K, H.Y, K.B, M.K, K.B, M.F.T, M.A.Y, R.Z, R.T, S.Ç. ve E.Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 24 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmıştı.

Firari 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Etiketler: kayseri, FETÖ/PDY
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