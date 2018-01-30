Kayseri merkezli 17 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 15 gözaltı
N.F.E., M.Ö., Y.K., H.G., E.D., N.P., A.D. ve R.S., Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
ByLock kullandıkları ve örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 23 kişi hakkında yakalama kararı vardı.
26 Ocak'ta Kayseri merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 10'u daha önce adliyeye sevk edilmişti. Zanlılardan 2'si tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA