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Kayseri HDP milletvekili adayının evinde terörist yakalandı

24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri Milletvekili adayı Zenun Orta'nın evinde kalan bir kişi, PKK'nın kırsal alan yapılanmasına katılmadan önce yakaladı.

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Kayseri HDP milletvekili adayının evinde terörist yakalandı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü birimleri PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Kayseri'ye bir süre önce gelerek 24 Haziran seçimlerinde HDP Kayseri milletvekili adayı olan Zenun Orta'nın yanında kalmaya başlayan A.O.'nun PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda yapılanmasına katılmak üzere pasaport çıkarttığı tespit edildi.

İran üzerinden PKK/KCK'ya katılacaktı

Kayseri'den Ağrı'ya geçerek İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planladığı şeklinde gelen istihbaratı değerlendiren ekipler harekete geçti. 

HDP Kayseri Milletvekili Adayı Zenun Orta'nın evine operasyon

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde HDP Kayseri Milletvekili Adayı Zenun Orta'nın evine operasyon düzenledi.

Operasyonda İran üzerinden PKK/KCK terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılmayı planlayan A.O., yakalanarak gözaltına alındı.  

Kaynak: İHA

Etiketler: PKK, kırsal elemanı zenun orta, kck, kayseri, hdp
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