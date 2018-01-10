Kayseri Ankara arası 1,5 saate inecek

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara-Kayseri arasındaki hızlı tren projesine ilişkin, "Bu proje 3 sene sonra bittiğinde vatandaşımız, Kayseri’de eski gar binasından kolaylıkla trene binip, 1,5 saatte Ankara’da olacak." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında Kayseri milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü yetkilileriyle Kayseri’nin ulaşım projelerini değerlendirdi.

Kayseri'de yapılacak projeler konuşuldu

Özhaseki, Kayseri-Ankara arasında hayata geçirilecek hızlı tren projesi ile Kayseri Erkilet Havaalanı'na inşa edilmesi planlanan yeni iç hatlar binasının ayrıntılarını, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri milletvekilleri Taner Yıldız, Hülya Nergis, İsmail Emrah Karayel, Sami Dedeoğlu ve İsmail Tamer’in yanı sıra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile görüştü.

Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın ve DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak’ın da katıldığı toplantıda, Kayseri’de hayata geçirilecek ulaşım projeleri ele alındı.

"Hızlı tren projesi 3 sene sonra bittiğinde Kayseri Ankara arası 1,5 saat olacak"

Toplantıda Kayserililerin bir süredir merakla beklediği hızlı tren projesinin tamamlanma aşamasında olduğunu açıklayan Bakan Özhaseki, gelecek günlerde projenin ihalesinin bitirileceğini, bu yılın ortasında da ihalenin ayrıntılarının netlik kazanacağını belirtti.

Hızlı tren hattının yapım çalışmalarına bu yılın ortasında başlanmasının hedeflendiğini aktaran Özhaseki, şöyle devam etti:

"Yerköy’e kadar olan bölüm 3 yıl içinde biter. Zaten Yerköy’den sonraki bölümün inşaatı şu anda devam ediyor. Bu proje 3 sene sonra bittiğinde vatandaşımız, Kayseri’de eski gar binasından kolaylıkla trene binip, 1,5 saatte Ankara’da olacak. Hızlı tren ve diğer hatlar oraya gelmeye devam edecek. Vatandaşımız Kayseri’nin içinde gerekirse yürüyerek gar istasyonuna kadar gelip Ankara, İstanbul ya da başka istikametlere doğru yolculuğunu devam ettirecek."

Erkilet’e yeni iç hatlar terminali

Kayseri'nin ulaşım projeleri arasında Erkilet Havaalanı'na inşa edilecek yeni terminal binası da bulunduğunu vurgulayan Özhaseki, çalışmaların neticesinde var olan binanın dış hatlar olarak kullanılacağını, yeni bir iç hatlar terminali binası inşa edileceğini açıkladı.

Bakan Özhaseki, "Proje bütünlüğünü sağlama adına önümüzdeki birkaç ay içinde projeler yeniden ortaya çıktığında bütüncül bir proje olarak işi çözmeye çalışacağız. Yıl ortasında ihalesi yapılacak. Yeni iç hatların yapımına da bu sene içinde başlayacağız diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Kayseri’de yapımına başlanacak banliyö hattı ile karayolu projesinin detaylarına da değinen Özhaseki, yeni projelerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş tarafına doğru giden ve Dokuzdolambaç olarak bilinen yollardaki tünellerin yapılıp bu yolların kısaltılması hususunda arkadaşlarımız projelerini aktardılar. Daha önce çok konuşulan bir konu da Yeşilhisar’dan İncesu’ya, İncesu’dan da Kayseri’ye ve Sarıoğlan’a doğru gidecek hatta banliyö trenlerinin kullanılması işiydi. Sağ olsunlar, herkes üzerine düşen vazifeyi yaptı. Allah’tan bir mani gelmezse nisan ayında inşallah İncesu-Yeşilhisar’dan Kayseri’ye kadar taşımacılık başlayacak. 2. etabın çalışmaları da sene sonuna kadar bitecek. 2018 sonu geldiğinde Yeşilhisar’dan Sarıoğlan’a kadar giden hat banliyö olarak da vatandaşımız tarafından kullanılacak."

Kaynak: AA