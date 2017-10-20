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Kaynak Holdinge FETÖ operasyonu

24 ilde yapılan operasyonda 102 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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Kaynak Holdinge FETÖ operasyonu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Kaynak Holdinge yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, holdingden ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde, 110 şüphelinin örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edildi.

Savcılık, 110 şüpheliden 8'nin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında tutuklu olduğunu belirlerken, 102 şüpheli hakkında ise gözaltı kararı çıkardı.

Şüphelilerin yakalanmaları için İstanbul merkezli 24 ilde operasyon başlatıldı.

Operasyon kapsamında adreslerinde arama yapılan çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: kaynak holding, gözaltı, fetö
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