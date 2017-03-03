Kaynak Holding soruşturmasında FETÖ bağlantısı

Kaynak Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı belirlenen ve yakalanmalarına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatılan 12 şüphelinin, çeşitli tarihlerde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin çevresindeki otellerde konakladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamada, Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosunca, Kaynak Holding AŞ ve bu holdinge bağlı bir kısım şirketler ve şirket yöneticileri hakkında "yasa dışı FETÖ/PDY örgütü adına faaliyette bulunmak", "kara para aklamak", "vergi kaçakçılığı yapmak", "terörizmin finansmanı hakkındaki kanuna muhalefet etmek", "yasa dışı terör örgütü kurmak ve bu örgütün yöneticisi-üyesi olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, "Devam eden soruşturma kapsamında toplanan deliller ve tespit edilen verilerin incelenmesinde, 12 kişinin FETÖ/PDY örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları ve bu kişilerin çeşitli tarihlerde terör örgütü lideri Fetullah Gülen'in ABD Pensilvanya'da bulunan malikanesinin çevresindeki otellerde konakladıkları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Bu deliller ve tespitler doğrultusunda şüpheli 12 kişi hakkında nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama, el koyma ve inceleme kararı alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin adreslerinin bulunduğu Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında Yrd. Doç. Dr. S.A.B, doktor A.Y. ve H.S.Ö. isimli şüphelilerin yakalanarak gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirildikleri, Yrd. Doç. Dr. Ş.D.T. isimli şüphelinin ise 1 gün önce Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ve şüphelinin Muğla'da soruşturması devam ettiğinden İstanbul'a getirilemediği aktarıldı.

Firari 8 şüpheliden 5'inin yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, şüphelilerin kolluk birimlerince yakalanmalarına dair çalışmaların sürdüğü vurgulandı.