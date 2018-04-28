Kaymakamlar TRT'de ders başı yaptı

TRT Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında 210 kaymakam eğitim aldı.

Dersleri dikkatle dinlediler

Kamera karşısına geçen, topluluk önünde konuşan ve seslerini nasıl kontrol edeceklerini öğrenen kaymakamlar dersleri dikkatle dinledi.

Yozgat Yerköy Kaymakamı Tuncay Dursun, “Gerek toplum önünde konuşma gerek açık alanda kapalı alanda konuşmayı öğrendik, ses kontrolünü öğrendik. Gördük ki çok eksiklerimiz var” dedi.

“Bizim için ayrıcalık oldu”

Bitlis Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan ise, “Hep televizyonlardan ekranlardan gördüğümüz insanlardan burada karşılıklı konuşma teknikleri ders alma fikir alma şansı bulduk, bizim için bir ayrıcalık oldu” ifadelerini kullandı.

“Sürekli sıkıntısı olan insanlarla karşılaşıyoruz”

Meslekleri gereği sürekli sıkıntısı olan insanlarla karşılaştıklarını dile getiren Elmadağ Kaymakamı Turgay Ünsal, “Mesleğimiz gereği sürekli sıkıntısı olan insanlarla karşılaşıyoruz. Karşıdakini dinlemek yeterli değil. Onun sıkıntılarına çare bulup anlatmak da çok önemli” diye konuştu.

“Bizim işimiz insanla” diyen Yozgat Sorgun Kaymakamı Mustafa Altıpınar ise, “Öyle olduğu için bunu uygulayarak öğreniyoruz ama bunu akademik açıdan değerlendirme imkanı bulduk” dedi.

Kaynak: TRT Haber