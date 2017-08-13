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Kaymakam'ın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı bombanın patlatılması sonucu şehit olan Veli Ateş'in oğlu Abdurrahman Ateş'in sünnet arabası Kaymakam Çiçek'in makam aracı oldu.

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Kaymakamın makam aracı, şehit çocuğunun sünnet arabası oldu

Bingöl'ün Genç ilçesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen uzaktan kumandalı el yapımı bombanın patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Veli Ateş'in oğlu Abdurrahman Ateş için düzenlenen sünnet düğününde, Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek'in makam aracı, sünnet arabası olarak kullanıldı.

Şehit Ateş'in 8 yaşındaki oğlu Abdurrahman için Kadınhanı ilçesinde sünnet düğünü yapıldı.

Düğüne, şehidin yakınları ile Konya Valisi Yakup Canbolat, Kaymakam Çiçek, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Çiçek'in makam aracının mavi-beyaz balonlarla süslenerek sünnet arabası olarak kullanıldığı düğünde, polis araçları ile davetlilerin araçlarının katılımıyla düğün konvoyu yapıldı.

Sünnet olan şehit çocuğunu tebrik eden Çiçek, "Allah Abdurrahman'a hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler versin." dedi.

Etiketler: kadıhanı kaymakamı ercan çiçek, şehit çocuğu, sünnet arabası
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