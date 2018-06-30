Kayıp müzisyen Metin Kor'un cansız bedeni bulundu

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a gitti. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçti.

Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'nde bulunan çoban evlerinin yanına çadır kurdu.

"Çadırı yerinde duruyor"

22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cuma gününden sonra haber alınamıyordu

Korun cansız bedeni, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında bulundu.

Kaynak: DHA