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Kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

Kocaeli'de, Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu kayıp olduğu değerlendirilen 5 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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Kayıp göçmenleri arama çalışmaları sürüyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, dün Kefken/Kocaeli 64 deniz mili kuzeyinde batan teknede olduğu düşünülen 5 kişinin bulunması için denizden başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kocaeli açıklarında göçmen teknesi battı: 21 ölü

Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Arama Kurtarma Gemisi TCSG DOST ve Sahil Güvenlik helikopterinden yürütülen arama kurtarma çalışmaları görüntülendi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botlar ve bir Sahil Güvenlik korvetince sürdürülen arama kurtarma çalışmalarına, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da Tuzla Sınıfı Karakol Gemisi ile destek veriyor.

Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin dün batması sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı.

Etiketler: Sahil güvenlik, göçmen, Kocaeli
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