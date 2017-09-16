Kayıp çocuğu çobanlar buldu

Hüseyinağa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde kaybolan çocuk için jandarma ile Erzurum AFAD'tan 2 araç, 8 personel ve bir arama kurtarma köpeği ilçeye gelerek arama çalışmalarına başladı.

Bölgede jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmalar geç saatlere kadar devam etti. Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara veren ekipler, sabah erkenden Polat'ı aramaya yeniden başladı.

Taşkesen Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından bulunan Yusuf Polat, arama ekiplerine teslim edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen Polat, ailesine teslim edildi. AA