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Buradasınız : » » Kaybolan kardeşler birbirine sarılı halde bulundu

Kaybolan kardeşler birbirine sarılı halde bulundu

Manisa'nın Soma ilçesinde 8 Nisan'da kaybolan ve geceyi dağda geçiren 9 ve 11 yaşındaki iki kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Kaybolan kardeşler birbirine sarılı halde bulundu

Manisa'da yaşayan 11 yaşındaki Muhammed ve 9 yaşındaki Ömer Taşkın kardeşler, kırsal bölgede hayvan otlattıktan sonra akşam eve dönmeyince ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Soma'ya hareket eden İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, alanın dağlık olması nedeniyle bölgedeki tüm birlikleri göreve çağırdı.

Helikopter ve drone destekli başlayan arama çalışmalarına, AFAD görevlileri ve yaklaşık 400 kişi ile dedektörler köpekler katıldı.

Sabaha kadar süren arama faaliyeti sonunda 2 kardeş, evlerinden 18 kilometre uzaklıkta ağaç altında birbirlerine sarılı bulundu. Jandarma ekipleri, anne Tülay ve baba Veysi Taşkın'ı helikopterle çocukların yanına ulaştırdı.

Genel sağlık durumu iyi olan kardeşler, helikopterle Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler"

Baba Veysi Taşkın, kendilerini yalnız bırakmayan yetkililere teşekkür etti.

"Çocuklarım akşam eve dönmeyince kaybolduklarını anladık ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. İl Jandarma Komutanımız Tuğgeneral Erhan Can bizzat ekipleri koordine etti. Sabah helikopterin çocukların yerini tespit ettiği haberi üzerine bizde bölgeye gittik. Çok şükür çocuklarım sağlıklı halde bulundu. Çocuklarım hava kararınca yolu kaybetmiş, ters yöne doğru gitmişler. Rabim devletimize zeval vermesin."

Kaynak: AA 

Etiketler: Soma, Manisa
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