  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Kaybolan çocukları arama çalışmaları yeniden başladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında kaybolan çocuklar Dursun Kaan Taşcı ve Bayram Erol'un bulunması amacıyla yeniden arama çalışması yapılıyor.

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Kaybolan çocukları arama çalışmaları yeniden başladı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 2015 yılında evlerinin önünde oynarken kaybolan komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı ve Bayram Erol'un bulunması amacıyla yeniden arama çalışması yapılıyor.

Kaybolan komşu çocuklarınının bulunması için Çermik Mahallesi'nde eskiden ahır olarak kullanılan yerde Reşadiye Belediyesine ait iş makinesiyle yapılan kazıda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ekipler, daha sonra aynı mahalledeki bir ahırın bahçesinde kazı çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Çalışmaları çocukların yakınları da takip ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde 29 Aralık 2015'te komşu çocukları Dursun Kaan Taşcı (5) ile Bayram Erol'un (8) evlerinin önünde oynarken kaybolmasının ardından uzun süre yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı.AA

Etiketler: Tokat, reşadiye, kaybolan çocuklar, arama çalışmaları
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