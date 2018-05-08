Kaybolan çocuk polisin yardımıyla ailesine kavuştu

Mersin Yenişehir'de Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, anne ve babasının yanından bir anda kaybolan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Çocuğu bulan vatandaşların polise haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 yaşındaki çocuğa baba şefkatiyle yaklaştı. Polis, korkup, ağlayan çocuğu sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti.

Şehir polis kameraları saniye saniye görüntüledi

Polislerin çocukla yakından ilgilenmesi bölgedeki şehir polis kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde korkan ve ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışan polisler, uzun süre onunla yakından ilgileniyor. Çocuk bir süre sonra polislere sarılırken, onlara sevgi gösterisinde bulunuyor.

Bu arada polise kayıp ihbarında bulunan aile de 155 Haber Merkezi'nin yönlendirmesiyle ekiplerle buluşarak, çocuklarını teslim aldı.

Kaynak: İHA