  • 08 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.3
    EURO 5.098
  • BIST 99140.01
    ALTIN 180.611
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kaybolan çocuk polisin yardımıyla ailesine kavuştu

Kaybolan çocuk polisin yardımıyla ailesine kavuştu

Mersin'de ailesiyle gittiği bir etkinlikte kaybolduktan sonra vatandaşlar tarafından bulunan 3 yaşındaki çocuk, kendisini sakinleştiren polislerin çabasıyla ailesine kavuştu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Mersin Yenişehir'de Adnan Menderes Bulvarı sahilinde gerçekleştirilen bir etkinlikte, anne ve babasının yanından bir anda kaybolan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından bulundu. Çocuğu bulan vatandaşların polise haber vermesi üzerine bölgeye giden ekipler, 3 yaşındaki çocuğa baba şefkatiyle yaklaştı. Polis, korkup, ağlayan çocuğu sakinleştirmek için uzun süre çaba sarf etti. 

Şehir polis kameraları saniye saniye görüntüledi

Polislerin çocukla yakından ilgilenmesi bölgedeki şehir polis kameraları tarafından da görüntülendi. Görüntülerde korkan ve ağlayan çocuğu kucağına alarak sakinleştirmeye çalışan polisler, uzun süre onunla yakından ilgileniyor. Çocuk bir süre sonra polislere sarılırken, onlara sevgi gösterisinde bulunuyor.
Bu arada polise kayıp ihbarında bulunan aile de 155 Haber Merkezi'nin yönlendirmesiyle ekiplerle buluşarak, çocuklarını teslim aldı.  

Kaynak: İHA 

Etiketler: polis, Mersin, çocuk
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER