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Kaybolan alzaymır hastası kadın drone'la bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolan yaşlı ve hasta kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin drone'la yaptığı arama sonucu bulundu.