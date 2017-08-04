  • 04 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.534
    EURO 4.156
  • BIST 108545.31
    ALTIN 142.9
Buradasınız : » » Kaybolan alzaymır hastası kadın drone'la bulundu

Kaybolan alzaymır hastası kadın drone'la bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaybolan yaşlı ve hasta kadın, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin drone'la yaptığı arama sonucu bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kaybolan alzaymır hastası kadın dronela bulundu

İlçe merkezinde dün akşam saatlerinde evden çıkan 75 yaşındaki şeker ve alzaymır hastası olan Kıymet Şenli'den haber alamayan yakınları, sabah güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulundu.

Durumun AFAD'a bildirilmesi üzerine jandarma ile AFAD ekipleri bölgede birkaç koldan arama çalışması başlattı.

Yaşlı kadının gidebileceği alanlarda çalışma yapan AFAD ekipleri, bölgeyi havadan da drone ile taradı.

Yaklaşık 8 saatlik çalışma sonrası yaşlı kadının bulunduğu yeri drone'la tespit eden ekipler, sağlık görevlileri ile Şenli'yi sedyeye aldı.

Kıymet Şenli, ambulansla Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenli'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: alzaymır, drone
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER