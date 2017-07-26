  • 26 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Kayalıklardan düşen çoban için askeri helikopter havalandı

Mutki kırsalında hayvanları otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan 39 yaşındaki çoban Demir, 5 saatlik çalışmanın ardından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

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Kayalıklardan düşen çoban için askeri helikopter havalandı

Bitlis'in Mutki ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen 39 yaşındaki çoban Paşa Demir, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçe bağlı Çiğdemalan köyünde yaşayan Demir, Kapıkaya mezrasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsalda hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Düşme sırasında yanında bulunan Demir'in oğlu köydeki yakınlarına durumu bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine yola çıkan ekipler köye ulaştı.

Olay yerine ambulansla gidemeyen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yürüyerek yaralı Demir'e ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, 5 kilometre taşınarak helikopterin güvenli iniş yapabileceği alana getirildi.

Bölgeye gönderilen askeri helikoptere alınan yaralı Demir, 5 saatlik çalışma sonucu Tatvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Bitlis 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı Paşa Demir'in Mutki kırsalında hayvanları otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralandığını söyledi.

Konyar, şöyle konuştu:

"Demir'in, şu an kafa travması, omurga ve kalçasında hassasiyeti mevcut. Ekiplerimiz ihbarı aldıktan sonra bölgeye en yakın ekibimiz olay yerine intikal etti. Daha sonra hastanın uzakta olduğu öğrenilince UMKE ve AFAD ekibimiz koordineli çalıştı. Sağ olsun askeriyemiz de hastanın transferi konusunda bize yardımcı oldu. Olay yerine ilk ulaşan ekibimiz hastaya burada ilk müdahalesini yaptı. Ardından askeri helikopterle yaralıyı alarak Tatvan Devlet Hastanesi acil servisine ulaştırdık. Bu çalışma yaklaşık 5 sürdü. Bunda kadın personelimizin büyük emeği var. İnsan canı öncelikli olduğu için bu personelimiz hiçbir şeyi gözardı etmeden hastamıza müdahale ederek getirdi. Yaralının hastaneye ulaştırılmasında emeği geçen Valimize, jandarmamıza ve ekibime teşekkür ediyorum."

Etiketler: Bitlis, askeri helikopter
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