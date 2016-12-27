Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.522
    Euro: 3.683
  • BIST: 76699.41
    Altın: 129.014

Kapat
Buradasınız : » » Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı

Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı

6 metre derinliğindeki kayalıkların arasına sıkışan köpek, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin iş makinaları ile yürüttüğü çalışma sayesinde kurtarıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Kayalıklara sıkışan köpek 8 gün sonra kurtarıldı

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, İhsaniye İlçesine bağlı Alcalı Köyünde Ferhat Ünlü isimli vatandaşa ait köpeğin 8 gün önce 6 metre derinlikte kayalık alanda sıkışarak mahsur kaldığı belirtildi.

Vatandaşın köpeğini imkanları ile çıkaramaması üzerine Jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istediği ifade edilen açıklamada, "Olay yerinde yapılan incelemede köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması için iş makinalarının gerektiği görülmüştür. İl Özel İdaresine ait iş makinaları yardımıyla köpeğin sıkıştığı yer genişletilmiş, köpek bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edilmiştir." denildi. AA

Etiketler: AFAD, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER