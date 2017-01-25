Kayak merkezi JAK timlerine emanet

Bolu'nun kış turizmi merkezi Kartalkaya'da görevli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, kayak ve snowboard yaparken kar yağışı ve sis nedeniyle pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilere, acil çağrı butonları uygulamasıyla kısa sürede müdahale ediyor.

Köroğlu Dağları zirvesindeki 2 bin 242 rakımlı Kartalkaya Kayak Merkezi, her sezon 300-350 bin yerli ve yabancı tatilciyi ağırlıyor.

Merkezdeki karakolda görevli JAK timleri, kayak ve snowboard yaparken, zaman zaman kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle pistlerden çıkarak kaybolan tatilcilerin kısa sürede bulunması için çalışıyor.

Çağrı butonları sayesinde kısa sürede olay yerine intikal ediyor

Timler, kaybolma vakalarının yaşandığı Çamçukuru, Ramazanbey Deresi, Kantuzla, Gıcırgan Deresi ve Çekirge mevkilerine yerleştirilen radyo frekanslı acil çağrı butonları sayesinde kısa sürede olay yerine intikal ediyor.

Kaybolan tatilcilerin, acil bilgilendirme levhalarının yönlendirmesiyle çağrı butonuna basmasının ardından timler, bilgisayar üzerinden yeri belirlenen kişiye, paletli kar motorlarıyla kısa sürede ulaşıyor.

Kartalkaya Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Başçavuş Muammer Yardımcı, AA muhabirine, 10 kişiden oluşan JAK timinin, merkeze gelen ziyaretçilerin tatillerini huzur ve güven içinde geçirmesinden sorumlu olduğunu söyledi.

JAK timinin, pistlerdeki yaralanma olaylarına müdahale edip, temel yaşam desteği sağladığını anlatan Yardımcı, "Envanterimizde bulunan kar motorlarıyla, en yakın sağlık kuruluşuna vatandaşlarımızın sevkini yapmaktayız." diye konuştu.

Geçen kayak sezonunda 190 yaralanma ve 14 kaybolma olayıyla karşılaştıklarını belirten Yardımcı, "Bu sezon 102 yaralanma, 4 kaybolma ve 1 mahsur kalma olayına müdahale ettik." dedi.