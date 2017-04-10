  • 10 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 11º
Hafif Sağanak Yağışlı
Hafif Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.73
    EURO 3.956
  • BIST 91240.45
    ALTIN 150.422
Buradasınız : » » Kavga ihbarı diye geldiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Kavga ihbarı diye geldiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Adıyaman'da esnaf, "bıçaklı kavga var" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü kutladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kavga ihbarı diye geldiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Adıyaman'da esnaf, "bıçaklı kavga var" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü kutladı.

Hocaömer Mahallesi'nde bıçaklı kavga ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, sokakta kavga yerine "İyi ki varsınız 155 Polis İmdat" yazılı pastayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis ekipleri, birlikte pasta yedikleri esnafa, sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.

Esnaf Ömer Biricik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyamanlılar olarak her zaman bayrak, devlet ve emniyetin yanında olduklarını belirterek, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Etiketler: polis teşkilatı, ihbar, sürpriz kutlama
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER