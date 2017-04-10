Kavga ihbarı diye geldiler, şaşkınlıklarını gizleyemediler

Adıyaman'da esnaf, "bıçaklı kavga var" ihbarıyla çağırdıkları polis ekiplerinin Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü kutladı.

Hocaömer Mahallesi'nde bıçaklı kavga ihbarı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, sokakta kavga yerine "İyi ki varsınız 155 Polis İmdat" yazılı pastayı görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Polis ekipleri, birlikte pasta yedikleri esnafa, sürprizlerinden dolayı teşekkür etti.

Esnaf Ömer Biricik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Adıyamanlılar olarak her zaman bayrak, devlet ve emniyetin yanında olduklarını belirterek, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümünü kutladı.