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Kavala ve Barkey'in PKK'lılarla irtibatı belirlendi

Tutuklu iş adamı Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan Henri Barkey'in, 15 Temmuz öncesinde terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibatı sabitlendi.

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Kavala ve Barkeyin PKKlılarla irtibatı belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün 17/25 Aralık kumpasları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, tutuklanan iş adamı Osman Kavala ile hakkında yakalama kararı bulunan Wilson Center Ortadoğu Programı Direktörü Henri Barkey'in tüm irtibatları ve bağlantıları derinlemesine araştırılıyor. Her iki ismin de, 15 Temmuz darbe girişimin hemen öncesinde ( 2016 yılı Haziran ayı ) terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile irtibatı tespit edildi.

Soruşturmada, hem Kavala'nın hem de Barkey'in darbe girişiminden 1 ay önce sık aralıklarla Diyarbakır'a gidip geldiği belirlendi. Kavala ve Barkey'in, hakkında silahlı terör örgütü PKK'dan işlem yapılan şahıslar ile temasa geçtiği ve görüştüğü kesinleşti.

Kavala'nın söz konusu tarihlerde, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fırat Anlı ile PKK/KCK terör örgütü adına faaliyette bulunmak amacıyla kurulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) delegesi Şeyhmus Diken ile irtibata geçtiği öne sürüldü.

Barkey'in ise aynı tarihlerde Diyarbakır'daki KCK davasının sanığı Muharrem Erbey, "terör örgütü propagandasını yapmak" suçundan işlem yapılan Ramazan Tunç ile "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile irtibatının bulunduğu iddia edildi.

Öte yandan bu iki ismin yanı sıra aynı soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan diğer şahısların da irtibatı araştırılıyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: osman kavala, henri barkey, fetö, 17/25 aralık
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