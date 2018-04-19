Katar'daki Türk üssü bölgenin güvenliği için ülkede

NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO PA) Türk heyeti, 16-18 Nisan'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daydı.

Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul milletvekili Ahmet Berat Çonkar, CHP Aydın milletvekili Metin Lütfi Baydar ve AK Parti Ankara milletvekili Ertan Aydın'dan oluşan heyet bir dizi temas gerçekleştirdi.

Heyet, İslam Ülkeleri Terörle Mücadele Koalisyonu Komutanı Rahil Şerif, Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Feyyaz er-Ruveyli, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi.

Ayrıca Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz Al Suud da Türk heyetini kabul etti. Görüşmede bölgesel güvenlik konuları masaya yatırıldı.

NATO ve ABD, Suriye'de üzerine düşeni yapmadı

Ahmet Berat Çonkar, NATO PA Türk heyeti olarak NATO Ortaklıkları Alt Komisyonu ile Akdeniz ve Orta Doğu Özel Grubu Ortak Toplantılarındaki temasları değerlendirdi.

Toplantılarda NATO’nun ve ABD’nin son yıllarda Suriye’de üzerine düşenleri yapmadığı, gerekli samimi ve doğru adımları atmadığı için Türkiye'nin eleştirilerine hedef olduğu gündeme geldi.

Türkiye'nin Suriye'deki çözüm sürecine katkısı

Suriye’de çözüm sağlanabilmesi için Türkiye, Rusya ve İran ile Astana ve Soçi süreçlerini yürütüyor.

Çonkar, Türkiye'nin bu süreçleri Cenevre ile birleştirerek Batılı paydaşları da dâhil etmek suretiyle nihai çözüm için önemli adımlar atıldığından bahsetti.

Kuveyt ara buluculukta yol kat edemedi

Katar krizinin dost ülkeler arasındaki gereksiz bir bölünme olduğu yönündeki görüşlerini söylediklerini de anlatan Çonkar, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizde Kuveyt'in yürüttüğü ara buluculuk faaliyetlerinde ciddi bir yol kat edilemediğini ve ABD’nin buralardaki girişimlerine yönelik kanaatlerini paylaştıklarını söyledi.

Toplantılarda ayrıca günümüzde yaşanan ihtilaflarda enerjinin önemli bir faktör olduğu ve Suriye’deki karışıklığın enerji rotaları üzerindeki rekabetten kaynaklandığıyla ilgili görüşler de paylaşıldı.

Yemen'de sivil kayıpları önlemek için "kara harekatı önerisi"

Yemen’de sürdürülen operasyonun çoğunlukla hava operasyonlarından oluştuğunu, gerçek başarı elde edebilmek ve sivil kayıplarını önlemek için kara operasyonunun şart olduğu da konuşuldu.

Çonkar, "Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı ile 60 gün gibi kısa bir sürede tek bir sivile dahi zarar vermeden başarılı bir operasyon yürüttüğünü hatırlattık" dedi.

Üs herhangi bir ülkeyi hedef almıyor

NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çonkar, Katar’daki Türk üssünün varlığının sorgulanmasıyla ilgili de şunları söyledi:

"Katar’daki üs 2014 yılında imzalanan bir anlaşmaya dayanarak kuruldu ve üssün kuruluş amacı bölgenin güvenlik ve istikrarına katkı sunmaktır. Üssün herhangi bir ülkeyi hedef almadığını, Türkiye’nin bölgenin diğer ülkeleriyle de iş birliği içinde olduğunu benzer mekanizmalara ilişkin diğer ülkelere de teklif götürdüğünü, Türkiye’nin tek hedefinin bölgenin güvenliğine katkı sunmak, istikrar ortamını güçlendirmek olduğunu ifade ettik."

Kaynak: AA