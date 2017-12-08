Katar sahilleri Türk gemilerine emanet

Antalya'da Türk firması tarafından üretilen ve dünyanın en süratli açık deniz karakol gemilerinden biri olan "Ares 150 Herkül OPV" adlı 48 metrelik gemi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın da katıldığı törenle Katarlı yetkililere teslim edildi.

Gemi, okyanuslarda operasyon yapabilecek seviyede tasarlandı ve ikmal yapmadan bin 600 deniz mili seyredebiliyor.

Gücü ve sağlamlığının yanı sıra, teknolojik özellikleriyle göz kamaştırıyor. 48 metre boyunda, 37 deniz mili hıza sahip.

Türk gemi inşa sektörünün geldiği noktanın gurur verici olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, "Bir gemide olabilecek her türlü teknoloji ve ileri seviyedeki alet, edavat, ekipman, makina, elektronik cihaz kullanılmış. Dolayısıyla sizleri de tebrik ediyorum. Daha önce dışarıdan askeri gemi sipariş eden, dışarıya bağımlı olan bir ülkeden kendi askeri gemilerini MİLGEM dahil yapabilen bir ülke haline geldik." ifadelerini kullandı.

2014 yılında Katar'la 3 farklı tipte 17 adet ''Herkül Sınıfı Karakol Gemisi''nin yapımı için sözleşme imzalandı.

Bunlardan 11'i teslim edildi.

Kaynak: TRT Haber



