  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

"Silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla yargılanan 3 eski öğretmenden ikisine 9 yıl, birine de 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Kastamonudaki FETÖ davasında karar

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ve meslekten ihraç edilen 3 öğretmen, hapis cezasına çarptırıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmenler Adem Kula, Fikret Ekşi ve Mehmet Ali Koçak ile avukatları katıldı.

Ekşi, duruşmadaki savunmasında, terör örgütü ile hiçbir bağının bulunmadığını öne sürdü.

ByLock da kullanmadığını iddia eden Ekşi, "ByLock dışarıdan müdahaleye açık bir program. Ben bu programı kullanmadım. Terör örgütleriyle hiçbir bağım bulunmuyor. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Kula ise meslek hayatı boyunca hiçbir öğrenciyi yönlendirmeye çalışmadığını savunarak, "Terör örgütlerinin propagandasını yapmadım. Suçsuzum." diye konuştu.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kula'nın 10 yıl 6 ay, Ekşi ve Koçak'ın da 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kaynak: AA 

Etiketler: PDY, kastamonu, fetö
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