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Buradasınız : » » Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

Kastamonu'daki FETÖ davasında karar

Tutuksuz yargılanan eski Kastamonuspor 1966 Kulübü kalecisi beraat etti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan diğer sanık 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Kastamonudaki FETÖ davasında karar

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin Akbaba ve eski Kastamonuspor 1966 Kulübü kalecisi Oğuzhan B. ile avukatları katıldı.

Savunmasında suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep eden Oğuzhan B, "İlk günden beri örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullanmadığımı söylüyordum. Son gelen raporlarla bu ortaya çıktı." dedi.

Hüseyin Akbaba da bir dönem örgüte ait kurumlarda görev yaptığını ifade etti.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini dile getiren Akbaba, "Ekmek paramı kazanmak için bu kurumlarda çalıştım. Örgütle hiçbir bağım yok. Bildiklerimi anlattım. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istiyorum." diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıklardan Akbaba'nın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, Oğuzhan B'nin ise beraatini talep etti.

Sanıklardan Oğuzhan B'nin beraatine karar veren mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Akbaba'nın ise 1 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. 

Kaynak: AA

Etiketler: kastamonu, karar, FETÖ davası, fetö
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