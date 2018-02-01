  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Kastamonu'daki FETÖ davasında ihraç edilen 3 öğretmene hapis

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen 7 öğretmenden 3'ü hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanıklar beraat etti.

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Kastamonudaki FETÖ davasında ihraç edilen 3 öğretmene hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan eski öğretmenler Yaşar K. ve Veli Y. ile tutuksuz sanıklar Salim P, Muhammet Y, İlhan D, Ergin S. ve Çetin Y. katıldı. 

Sanıklar, son savunmalarında, suçsuz olduklarını iddia etti. 

Mahkeme heyeti, sanıklardan "askerlerden sorumlu imam" ve örgütten bağlantılarını koparanları tekrar örgüte bağlamak için kurulan grubun üyesi olduğu iddia edilen Yaşar K'ya 12 yıl, kapatılan Bank Asya'ya yardım ettiği belirlenen İlhan D'ye 2 yıl 6 ay, etkin pişmanlık hükümleri uygulanan ve "örgütün ilçe imamı" olduğu öne sürülen Veli Y'ye ise 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi.

Heyet, 4 sanığın ise beraatine hükmetti. 

Kaynak: AA

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