Kastamonu'daki FETÖ davasında eski polis memuruna hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yunus O. ile avukatı katıldı.

Terör örgütü üyesi olmadığını öne süren ve FETÖ'nün toplantılarına katıldığını ifade eden Yunus O., "Dini olarak başladım. Çirkin yüzünü gördüm. Başka hiçbir faaliyetine katılmadım. Bildiğim her şeyi daha önceki savunmalarımda samimi bir şekilde anlattım" dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Yunus O. hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA