  • 18 OCAK 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.779
    EURO 4.638
  • BIST 116967.11
    ALTIN 161.693
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kastamonu'daki FETÖ davasında eski polis memuruna hapis cezası

Kastamonu'daki FETÖ davasında eski polis memuruna hapis cezası

Kastamonu'daki FETÖ soruşturması kapsamında hakkında dava açılan eski polis memuru, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kastamonudaki FETÖ davasında eski polis memuruna hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Yunus O. ile avukatı katıldı.

Terör örgütü üyesi olmadığını öne süren ve FETÖ'nün toplantılarına katıldığını ifade eden Yunus O., "Dini olarak başladım. Çirkin yüzünü gördüm. Başka hiçbir faaliyetine katılmadım. Bildiğim her şeyi daha önceki savunmalarımda samimi bir şekilde anlattım" dedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Yunus O. hakkında 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, kastamonu, karar, FETÖ davası, fetö, dava
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER