  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Kastamonu'daki FETÖ davasında 8 kişiye hapis

Kastamonu'da, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 11 sanıktan 8'i hapis cezasına çarptırıldı.

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Kastamonudaki FETÖ davasında 8 kişiye hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları ve "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuklu yargılanan ve bazıları meslekten ihraç edilen askerler İbrahim Ç, Ali D, Erdal Ö, memur Erol K, öğretmenler Ahmet T, Murat B. ve Mustafa S. ile tutuksuz yargılanan Recep A, Yusuf Ziyaettin B, Umut K. ve Rıfat Ç. ile avukatları katıldı.

Erdal Ö, son savunmasında, FETÖ ile hiçbir bağı bulunmadığını öne sürdü.

ByLock da kullanmadığını iddia eden Erdal Ö, "Örgütün bu programı telefonuma yönlendirdiğini düşünüyorum. Hakkımdaki tanık ifadelerini de kabul etmiyorum, çelişkiler var." dedi.

Diğer sanıkların da savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Yusuf Ziyaettin B. ve Ümit K. 1 yıl 6 ay 22 gün, İbrahim Ç. ve Recep A'yı 6 yıl 3 ay, Ali D, Murat B. ve Erdal Ö'yü 9 yıl, Erol K'yı da 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, Rıfat Ç'nin ise beratine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Ahmet T. ve Mustafa S'nin dosyalarının ise ayrılmasına karar verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: mahkeme, kastamonu, hapis, FETÖ davası, fetö
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