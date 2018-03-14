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Buradasınız : » » Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 polise hapis cezası

Kastamonu'daki FETÖ davasında 2 polise hapis cezası

Kastamonu'da, meslekten ihraç edilen ve FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan 2 polis memuruna 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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Kastamonudaki FETÖ davasında 2 polise hapis cezası

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üye olduğu" ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Erkan Atay ve Halil Duran ile avukatları katıldı.

Atay, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

ByLock kullanmadığını öne süren Atay, HTS kayıtlarının GSM şirketlerinden yeniden istenmesini talep etti.

Halil Duran ise delillerin yasalara uygun şekilde toplanmadığını öne sürerek, geçersiz sayılması gerektiğini iddia etti.

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı, Atay ve Duran'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkları 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA

Etiketler: kastamonu, FETÖ davası, fetö, bylock
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