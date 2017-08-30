  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da Jandarma tarafından yapılan operasyonda 111 kök Hint keneviri ile kenevir tohumu ele geçirildi.

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Kastamonuda uyuşturucu operasyonu

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 111 kök Hint keneviri ile 2.43 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda Çatalzeytin ilçesi Duran köyünde Hint keneviri ekildiği bilgisine ulaştı.

Köyde yaşayan S.K'nin evi ve bahçesinde yapılan aramada, 111 kök Hint keneviri, 2.43 gram kenevir tohumu, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

S.K. ve olayla ilgisi olduğu düşünülen A.K, gözaltına alındı.

Etiketler: kastamonu, uyuşturucu operasyonu
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