  • 13 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

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Kastamonu'da trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'da minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kastamonuda trafik kazası: 2 yaralı

Kastamonu'da Hasan Kabadayı'nın (34) kullandığı 37 RE 199 plakalı otomobil, Kastamonu çevreyolu Açık Maslak mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Ferhat Uçar idaresindeki 37 BC 041 plakalı minibüsle çarpıştı.

Sürücü Kabadayı ve beraberindeki Semra Büyük (28), kazanın ardından yanmaya başlayan otomobilden kendi imkanları ile çıktı. Büyük ve Kabadayı, ambulansla getirildikleri Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Etiketler: Kastamonu'da trafik kazası
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