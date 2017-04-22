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Kastamonu'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kamyonetin dereye devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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Kastamonuda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Özgür Tütü'nün kullandığı 41 AH 125 plakalı kamyonet, Bozkurt ilçesi Bayramgazi köyü Yardere mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Keşlik Deresi'ne devrildi.

Kamyonette bulunan Niyazi Tütü (48) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü ve Mehmet Turgut (85), ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu dereden çıkartıldı. Ambulansla Bozkurt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazanın, Mehmet Turgut'un Bozkurt Devlet Hastanesinde muayenesi yaptırıldıktan sonra Dursun köyüne götürürken meydana geldiği öğrenildi. AA

Etiketler: kastamonu, trafik Kazası, Bozkurt
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