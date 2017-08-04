Kastamonu'da işçi servisiyle tır çarpıştı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

Tosya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada çalışan işçileri cuma namazına götüren Ahmet Türk'ün kullandığı 37 KE 986 plakalı servis otobüsü, OSB kavşağında Ali Dönmez yönetimindeki 80 GE 175 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.