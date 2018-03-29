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Buradasınız : » » Kastamonu'da iki öğretmene FETÖ'den hapis

Kastamonu'da iki öğretmene FETÖ'den hapis

Kastamonu'daki FETÖ soruşturmasında haklarında dava açılan 6 eski öğretmenden ikisine, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

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Kastamonuda iki öğretmene FETÖden hapis

Kastamonu'daki FETÖ/PDY soruşturmasında haklarında dava açılan 6 eski öğretmenin davası Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla karı koca meslekten ihraç edilen öğretmenler, Dinçer ve Esra T, Serbülent ve Hülya D, Faruk ve Halime Y. ile avukatları katıldı.

Faruk Y, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Beraatini talep eden sanık Faruk Y, "Ben devletime yanlış yapmadım. Ben terörist değilim. 15 yıllık öğretmenlik hayatımda Kastamonu nüfusu kadar öğrenci yetiştirdim." dedi.

Esra T. ise suçsuz olduğunu iddia ederek, "Kanuna aykırı bir şey yapmadım. Beraatimi talep ediyorum. " diye konuştu.

Dinçer T. de kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğunu anlatarak, "Bankaya birikim yapmak amacıyla para yatırdım. İhtiyacım oldukça aldım. ByLock kullanmadım. ByLock'tan bu süreçten sonra haberim oldu." dedi.

Mahkeme heyeti Faruk Y. ve Dinçer T'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar ise beraat etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: kastamonu, fetö, dava
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