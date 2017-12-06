  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kastamonu'da etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kastamonu'nun Abana ilçesi ile il merkezi arasında ulaşımı sağlayan karayolunda kar nedeniyle yolda kalan araçlar, karayolları ekiplerince kurtarıldı.

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Kastamonuda etkili olan kar nedeniyle araçlar yolda kaldı

Kastamonu ile Çankırı sınırlarında bulunan, kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde 10 santimetre ölçülen kar kalınlığı, Ilgaz Dağı Kayak Tesisi'nin bulunduğu alanda 20 santimetreye çıkıyor.

Kar yağışıyla güzel görüntülerin oluştuğu Ilgaz Dağı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverleri çekmeye başladı.

Kastamonu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Ilgaz Dağı'nda bu gece ve yarın da kar yağışının etkili olacağını belirtti.

Hava sıcaklığının bu gece sıfırın altında 9 dereceye ineceğini ve kar yağışının bu gece de aralıklarla süreceğini belirten yetkililer, buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı.

Abana ilçesinde kar ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kastamonu'nun Abana ilçesi ile il merkezi arasında ulaşımını sağlayan karayolunda da etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamaya neden oluyor.

Isırganlık mevkisinde yolda kalan araçlar, karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Güzergahta karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekipler, sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA 

Etiketler: kastamonu, Kar yağışı
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