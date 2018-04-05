Kastamonu'da eski öğretmene FETÖ'den hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan, meslekten ihraç edilmiş öğretmen Abdullah Bacıroğlu ve meslekten ihraç edildikten sonra görevine dönen Enver İ. ile avukatları katıldı.

Bacıroğlu, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.

Suçsuz olduğunu iddia eden Bacıroğlu, terör örgütü üyesi olmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Enver İ. ise suçsuz olduğunu söyleyerek beraatini talep etti.

Sanık avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Bacıroğlu'na, "terör örgütü üyesi" olduğu gerekçesiyle 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığı ve "mor beyin" mağduru olduğu tespit edilen Enver İ.'nin ise beraatini kararlaştırdı.

Kaynak: AA