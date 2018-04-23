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Buradasınız : » » Kastamonu'da biri şehit ailesine ait olmak üzere 4 ev yandı

Kastamonu'da biri şehit ailesine ait olmak üzere 4 ev yandı

Kastamonu'da gece yarısı çıkan yangında biri şu anda kullanılmayan şehit polisin ailesine ait olmak üzere 4 ev ve bir odunluk yandı.

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Kastamonuda biri şehit ailesine ait olmak üzere 4 ev yandı

Kastamonu Hisarardı Mahallesinde Hakkı Köse'ye ait olduğu belirtilen evin baca kısmından başladığı tahmin edilen yangın, kısa sürede büyüdü.

Yangında Köse'ye ait ev ile 2009 yılında Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde iki aile arasında buğday teslim sırası yüzünden çıkan kavgayı ayırmaya çalışırken vurularak Şehit olan Polis Memuru Nihat Karakoca'nın doğduğu ev tamamen yandı. Şehit Polis Karakoca'nın doğduğu evde kimsenin oturmadığı öğrenildi. 

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının çevredeki diğer evlere de sıçraması nedeniyle ilçelerden yardım istendi.

Yangın nedeniyle iki ev ile bir odunluk tamamen yanarken, iki evde ise maddi hasar oluştu.

Tarihi konakların da bulunduğu sokakta, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangını soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Kaynak: AA, DHA

Etiketler: yangın, odunluk, kastamonu, ev
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