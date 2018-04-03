Kastamonu'da 2 FETÖ sanığından birine hapis

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ömer K. ve kızı Seniha Hayrunisa K. ile avukatları katıldı.

Seniha Hayrunisa K, son savunmasında üniversitede öğrencisi olduğunu söyledi.

Sanık Seniha Hayrunisa K. örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u indirmediğini öne sürdü.

Ömer K. ise suçsuz olduklarını iddia ederek, sosyal medya hesabındaki yazıları terör yapısını övmek için yazmadığını, paylaştığı birçok yazıyı da hatırlamadığını iddia etti.

Sanıklardan Seniha Hayrunisa K'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Ömer K'nin ise beraatine hükmetti.

Kaynak: AA