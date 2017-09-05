Kastamonu ve Nevşehir'de trafik kazaları

Kastamonu'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Ersöz (37) idaresindeki 37 DL 576 plakalı hafif ticari araç, İnebolu-Kastamonu karayolunun Devrekani kavşağı mevkisinde devrildi.

Yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta bulunan Kıymet Şahin (46) hayatını kaybetti. Sürücü ile eşi Nermin Ersöz (36) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Nevşehir'deki kazada 1 kişi yaşamını yitirdi

Öte yandan, Nevşehir'in Avanos ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adem Doğan idaresindeki 66 VHY 73 plakalı otomobil, Eski Cezaevi Kavşağı'nda, Yusuf Alanlı'nın kullandığı 42 FD 175 plakalı tırla çarpıştı. Mustafa Terzioğlu yönetimindeki 34 FP 4104 plakalı motosiklet de kaza yapan tıra arkadan vurdu.

Kazada, Adem Doğan (31), eşi Burcu (28), çocukları Rabia (8) ve Habip Kerem Doğan (1) ile diğer sürücüler yaralandı.

Sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Rabia Doğan kurtarılamadı. Ağır yaralanan Burcu Doğan'ın aynı hastanede yoğun bakım servisindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Hayati tehlikesi bulunan Adem Doğan Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Habip Kerem Doğan ise Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. AA