Kastamonu ve İzmir'de kaçak göçmen operasyonları

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde Afganistan uyruklu 13 kaçak yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak yollardan giren 13 Afgan'ın ilçe merkezinde bulunduğunu belirledi.
Yakalanan kaçaklar, İnebolu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Yaşları 18 ile 28 arasında değişen kaçakların sınır dışı işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesine teslim edilecekleri öğrenildi.
İzmir'de göçmen kaçakçılığı
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 56 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçağınca, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve içinde yabancı uyrukluların bulunduğu lastik bot tespit edildi.
Bölgeye yönlendirilen sahil güvenlik ekipleri, lastik botta 56 Suriye, Afganistan, Mali, Kongo, Burkina Faso, Fildişi Sahili, Gambiya ve Senegal uyruklu bulunduğunu belirledi.
Dikili Limanı'na getirilen 56 yabancı uyruklu, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.