Kasıtlı olarak otomobile çarptı, aracındaki aslan ağzı figürü sayesinde yakalandı

Olay 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.30 sıralarında merkez Selçuk ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'ndaki Genç Osman Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi.

Elektrik teknikeri Mehmet Dönmez, 35 BAA 17 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. İddiaya göre, yolun karşısında bulunan otomobilin, arkadaşının otomobili olduğunu fark ederek selektör yaparak selam vermek istedi.

Selektör yaptığı aracın yanındaki plakasız tırın sürücüsü, araçtan inip 'neden bana selektör yapıyorsun' dedi. Dönmez de, kendisine değil, yanındaki otomobile yaptığını söyledi. Bu sırada Dönmez'in selektör yaptığı otomobilin sürücüsü de inip, selektörün kendisine yapıldığını söyledi. Ancak öfkeli sürücü tırına binip Dönmez'in otomobiline çarptı. Ardından tekrar gelip ikinci kez çarptı.

Sürüklenen araçta arkasındaki 2 otomobile çarptı. Araçlarda bulunan İsmail Şahin, Dilek Atağ Fatma Çıbuk hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüleri ve yaralılar, tır sürücüsünden şikayetçi oldu.

'Aslan ağzı' figürü ele verdi

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri de çalışma başlattı. Görgü tanıklarının, tırın sürücü kapısına yapıştırılan 'aslan ağzı' figürü olduğunu belirtmesi üzerine polis, tır ve kamyon garajında bu figürlü aracı aradı. Yapılan araştırmada 'aslan ağzı' figürünün Oruç Karağlı'ya ait 35 AH 6508 plakalı tırda yapıştırılmış olduğunu saptadı. Polis, bu kez plakasını belirlediği tırın yerini tespit etmek için yaklaşık 300 kamera görüntüsünü tek tek inceleyip, aracın İzmir'e gittiğini belirledi.

"Bir anlık sinir krizi geçirdim"

Polis, sürücü Oruç Karağlı'yı İzmir'de yakaladı. Polisteki ilk ifadesinde olay anında araçta 6 yaşındaki oğlu ve eşinin bulunduğunu belirten Oruç Karağlı'nın, "Pazara doğru giderken karşı yönden tanımadığım bir otomobilden selektör yapıldı. Daha sonra el kol hareketleri yaptılar. Sonra konuşmak için aracımdan inerek otomobilin yanına gittim. Otomobildekiler selektörü ve el hareketlerini bana karşı yapmadıklarını, söyledi. Bende arabada eşim var, sizin yaptığınız yanlış, dedim. Daha sonra aracıma binmek üzereyken arkamdan küfür ettiler. Bu küfürlerin eşimin yanında yapılması sinirlerimi bozdu. Bir anlık sinir krizi geçirip, şuurumu kaybetmişim. tırı aracın üzerine sürdüm ve olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi.

Aracın tanınmaması için değişiklik yapılmış

Oruç Karağlı'nın kaza sırasında kırılan tamponunu, İzmir'de değiştirdiği belirlendi. Aracın tanınmaması içinde ön cama yapıştırılmış olan şeridi söküp, yan camlara oğlunun fotoğraflarını ile kapılara nakliye firmasının ismini yapıştırdığı görüldü. Karağlı'nın tırın, olay günü plakasız olmasının nedeni olarak, daha önce kaza yaptığı ve o gün aracına yeni tamirden aldığını ileri sürdüğü öğrenildi.

Oruç Karağlı, polisteki sorgusunun ardından 'Kasten yaralama ve Genel güvenliğin tehlikeye sokulması' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA