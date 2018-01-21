'Kaset' komplosu davası yarın başlıyor

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin olduğu iddia edilen görüntülerin internet ortamında yayımlanmasıyla ilgili açılan "kaset" komplosu davasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı firari Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu çoğu eski polis 171 sanık yarın hakim karşısına çıkıyor.

Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesince, ilk duruşması Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülecek davanın sanıkları arasında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra örgütün "Emniyet imamı" olan "Kozanlı Ömer" lakaplı Osman Hilmi Özdil, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanları Ramazan Akyürek ve Ömer Altıparmak, kapatılan Nokta dergisinin eski genel yayın yönetmeni Cevheri Güven ve suç tarihlerinde Vakit gazetesi Ankara Temsilcisi olan ve "Habervaktim" internet sitesinde yazan gazeteci Yener Dönmez de yer alıyor.

Ayrıca, sanıklardan Sedat Zavar, İlker Usta, Enes Çığci ve Ali Özdoğan, kamuoyunda "Böcek davası" olarak bilinen, o dönemde başbakanlık yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Keçiören'deki konutu ile Başbakanlık Resmi Konutu'nda 2 telsiz verici cihazı ele geçirilmesi üzerine açılan davanın da sanıkları arasında bulunuyor.

118 sanık ByLock kullanıcısı

İddianamede, söz konusu eylemlere katıldığı belirlenen 171 sanıktan 151'inin FETÖ mensubu olduğu, 164'ünün emniyet istihbarat birimlerinde görev yaptığı belirtiliyor.

Sanıklardan 118'inin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespitine yer verilen davanın iddianamesinde, örgüt mensubu olduğu belirlenen 134 eski polisin FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında ihraç edildiği ya da rütbelerinin geri alındığı kaydediliyor.

İddianamede sanıkların, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "siyasi hakların kullanılmasını engelleme", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etme", "kamu görevlisinin sahteciliği", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından cezalandırılmaları talep ediliyor.

Mağdur ve müştekiler

İddianamede Bekir Aksoy, Ahmet Hurşit Tolon, Bülent Dinmez, Deniz Baykal, İhsan Barutçu, Mehmet Ekici, Metin Çobanoğlu, Mehmet Taytak, Osman Çakır, Recai Yıldırım, Ahmet Deniz Bölükbaşı, Aydın Deliktaşlı, Can Baytok, Cüneyt Bayrak, Emine Ülker Tarhan, Feridun Pehlevan, Gülen Bayıllıoğlu, İbrahim Erkan Bayıllıoğlu, Kadir Özbek, Mustafa Cihan Paçacı, Nihat Ali Özcan, Süleyman Biroğul, Ümit Şafak ve Yusuf Ziya Yağmur ile MHP Genel Başkanlığı mağdur ve müşteki olarak yer aldı.

Kaynak: AA