  • 29 HAZIRAN 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » 'Kasadaki paraları verir misiniz' diyen kibar gaspçı tutuklandı

'Kasadaki paraları verir misiniz' diyen kibar gaspçı tutuklandı

İstanbul'da müşteri gibi girdiği bazı marketlerden gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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Kasadaki paraları verir misiniz diyen kibar gaspçı tutuklandı

İstanbul'da müşteri gibi girdiği bazı marketlerden gasp yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ümraniye, Kartal ve Maltepe'de 6 markette meydana gelen gasp olaylarının failinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve mağdurların ifadelerine başvuran polis ekipleri, gasp olaylarını gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti. Polisin 20 Haziran'da Kartal'da bir adrese düzenlediği operasyonda, şüpheli Hakan T. (47) gözaltına alındı.

Aldıklarının parasını ödedi

Bu arada, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, gaspçının ilginç görüntülerine rastladı.

Görüntülerde, şüpheli Hakan T'nin, 17 Mayıs'ta Ümraniye'de müşteri gibi girdiği bir marketten aldığı ürünlerin parasını verirken kasiyere silah doğrultarak, "Kusura bakmayın, kasadaki paraları verir misiniz?" dediği, kasada para olmadığını öğrenince verdiği paranın üstünü isteyip iş yerinden ayrıldığı görüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Hakan T. tutuklandı.

Etiketler: İstanbul, gasp, market
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