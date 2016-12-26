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Kartalkaya'da kar ve buzlanma

Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı kayak merkezindeki oteller, ulaşımın zorluğuna rağmen yüzde 90 dolulukla hizmet veriyor.

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Kartalkayada kar ve buzlanma

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı.

Bolu'ya yaklaşık 45 kilometre uzakta bulunan Kartalkaya'da gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kındıra köyü yakınlarında, kar ve buzlanma nedeniyle çok sayıda araç kayarak yoldan çıktı. Kayan araçlar, köylüler tarafından traktör yardımıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Bazı araçlar maddi hasarlı kazalara karışırken, yolda kalan sürücüler de araçlarına zincir takarak ilerleyebildi.

Öte yandan, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı kayak merkezindeki oteller, yoğun yağış ve ulaşımın zorluğuna rağmen yüzde 80-90 dolulukla hizmet veriyor.

Konaklamak amacıyla veya günübirlik kayak merkezine gelen tatilciler, toplam uzunluğu 50 kilometre olan pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğleniyor.

Etiketler: kar kalınlığı, oteller, ulaşım, kartalkaya
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