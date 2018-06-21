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Kartal'daki trafik kazasına tutuklama

Kartal'da motosiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe serbest bırakılan sürücü, savcının itirazı üzerine tutuklandı.

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İstanbul Kartal'da 15 Haziran'da, 34 SB 9318 plakalı otomobiliyle Kartal D-100 karayolunda ilerlerken Cihat Gerçik'in kullandığı motosiklete çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.G. sevk edildiği hakimlikçe serbest bırakılmıştı. 

Anadolu Cumhuriyet Savcısı karara itiraz etti. İtirazın kabul edilmesi üzerine yeniden gözaltına alınan sürücü H.G., Anadolu Adalet Sarayı'na götürülerek nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sürücü H.G. "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla tutuklandı.

Kazanın geçmişi

Kartal'da meydana gelen kazada, D-100 Karayolu Soğanlık Köprülü Kavşağı yakınında Ankara istikametinde seyreden, H.G.'nin kullandığı 34 SB 9318 plakalı otomobil, Cihat Gerçik'in kullandığı motosiklete arkadan çarpmıştı.

Motosikletten düşen Cihat Gerçik, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: kaza, Kartal
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