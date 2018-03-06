Kartal'da toprak kayması: 6 metrelik istinat duvarı çöktü

Kartal'da Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple toprak kayması oldu.

Kayma sonucu sitenin bahçe duvarında yaklaşık 6 metrelik bir çökme meydana geldi. Çökme esnasında bahçe duvarının altındaki yolun boş olması sayesinde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Park halindeki minibüs askıda kaldı

Bu arada, olayın meydana geldiği yerde park halindeki bir minibüs bir süre askıda kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı askıda kaldığı yerden kurtardı.

Zabıta ekipleri de çökmenin meydana geldiği alanda önlem aldı.

Kaynak: AA